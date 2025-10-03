La cultura no es un lujo, sino el pilar para la reconstrucción del tejido social: Rodríguez

Atizapán, Méx.-Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF, Patricia Arebalo Rubio, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, anunciaron la celebración del Festival Internacional de las Artes Atzán 2025, que se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes de la región y un pilar para el esparcimiento y la unión de las familias atizapenses.

Durante el evento de presentación de la cartelera, se informó que el Festival se llevará a cabo del 17 al 26 de octubre.

La noche contó con la participación estelar del reconocido cantante Benny Ibarra y el inigualable talento de IL TENORE, quienes deleitaron a los asistentes y marcaron el tono de un festival que promete ser inolvidable.

El Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, afirmó que el objetivo central de su administración es resarcir el tejido social y la cultura es una herramienta fundamental para lograrlo.

Con el lema “Seguimos Creciendo en Cultura”, el alcalde destacó el compromiso de su gobierno por llevar espectáculos de primer nivel a todos los rincones del municipio.

“Yo lo dije y lo reitero, yo quiero que Atizapán brille, que brille por cosas positivas, y por supuesto, habría que apostarle también al tema de la cultura. Y es por ello que hemos diseñado un festival cuidadosamente administrado para que contemple todos los géneros de la cultura y del arte y que, llegue a todos los rincones de Atizapán, pero, también que cumpla con las expectativas y los gustos de todas las y los atizapenses.

Hoy quiero compartirles que nuestro festival Atzán no se ha convertido nada más el mejor del Estado de México, sino es un festival que está trascendiendo, que ha adquirido fama no nada más a nivel nacional, sino, también a nivel internacional”.

El Festival refleja la visión de un gobierno cercano, que entiende la cultura no como un lujo, sino como un pilar para la reconstrucción del tejido social y el fomento de la convivencia familiar. La estrategia de llevar estos espectáculos a diversos puntos del municipio, lo que garantiza que nadie se quede fuera de esta gran fiesta, fortaleciendo el sentido de comunidad.

La cartelera del Atzán 2025 está diseñada para el disfrute de todas las edades y gustos, ofreciendo espectáculos gratuitos de la más alta calidad. Las familias de Atizapán podrán disfrutar de artistas de talla internacional como Matute, Jesse & Joy, Reik y Piso 21, además de shows internacionales como Mentidrags, Entre el Cielo y Mictlán, Mucha El Pintor, La Patagonia y La Ópera Prima Rock Tributo a Queen y el gran talento de María León y Yahir. Ademas de una increíble variedad de eventos que incluyen comedia, danza, teatro y exposiciones.

La cuarta edición de Atzán, confirma que mi gobierno, demuestra con hechos su compromiso con las familias, invirtiendo en eventos que no solo ofrecen entretenimiento, sino que también inspiran, concluyó, el alcalde.