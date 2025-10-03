Asalto en Zinacantepec deja dos custodios de valores muertos

Zinacantepec, Méx.- La violencia golpeó nuevamente al sector de custodia de valores. La noche del jueves, dos custodios de la empresa EPS Enterprais S.A. de C.V. fueron asesinados durante un asalto en una gasolinera ubicada sobre la vialidad Adolfo López Mateos, en la localidad de San Luis Mextepec.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, identificadas como Miguel Ángel y Emilio, arribaron a bordo de una camioneta pickup para trasladar dinero de una oficina. En ese momento, sujetos armados irrumpieron en el sitio, dispararon contra los custodios y huyeron a bordo de un Volkswagen Jetta gris, llevándose un botín de aproximadamente 150 mil pesos.

Paramédicos de Protección Civil de Zinacantepec confirmaron en el lugar el fallecimiento de Miguel Ángel. Su compañero Emilio fue trasladado de urgencia a un hospital, donde murió poco después a consecuencia de las graves heridas de bala.

Tras el ataque, elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegaron un operativo para localizar a los responsables; sin embargo, no se reportaron detenciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio y ordenó el levantamiento de los cuerpos, con el objetivo de identificar y detener a los agresores.

El crimen refuerza la preocupación sobre la falta de protocolos de seguridad en el traslado de valores y la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas consideradas vulnerables, como gasolineras y rutas de custodia de dinero.