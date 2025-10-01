México garantiza cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 pese a sequía

Ciudad de México.– Autoridades federales aseguraron este martes que México cumplirá sin contratiempos con la entrega de agua a Estados Unidos a finales de octubre, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, pese a las sequías extremas registradas en los últimos años y a la advertencia de sanciones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

“No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso y después, con base en los escurrimientos y en las condiciones que se viven de ambos lados, vamos a establecer un mecanismo para poderlo regularizar”, afirmó Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la denominada Mañanera del Pueblo.

El funcionario recordó que México tiene comprometidos alrededor de 2 mil 157 millones de metros cúbicos de agua por quinquenio. Aunque reconoció que la sequía ha dificultado la entrega en años recientes, insistió en que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos permite garantizar el volumen que debe entregarse entre finales de octubre y principios de noviembre.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que existe comunicación permanente con las autoridades estadounidenses y que los gobernadores de los estados fronterizos están de acuerdo con el proceso.

“Se espera todavía en esa zona del país lluvias importantes. Entonces, pensamos que no va a haber problema”, señaló la mandataria.

De acuerdo con el tratado binacional, México debe entregar entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos en el periodo de mayo a octubre de 2025. A nivel quinquenal, el compromiso asciende a cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos, mientras que México retiene alrededor de 9 mil 250 millones de metros cúbicos, casi cuatro veces más.

El Gobierno mexicano ha insistido en que la sequía en la frontera ha dificultado el cumplimiento, pero que ambos países coinciden en que el acuerdo ofrece beneficios mutuos, por lo que no se considera necesaria su renegociación.