En diversas ocasiones he sido víctima de ir a un restaurant o a un bar y que el Valet Parking, lejos de cuidar tu automóvil, se pase de lanza y saque las uñas para llevarse algo, un delito que comenten apoyados por la impunidad o el fastidio de los afectados que no denunciamos ante las autoridades correspondientes.

Hace unos meses acababa de fallecer mi hermano SERGIO, cuando por fin me animé a salir al restaurante el Cambalache a una reunión de trabajo, donde desafortunadamente me robaron un celular que siempre usaba en caso de emergencia y que traía en mi cajuela, algo que denuncié ante el responsable del Valet, que con todo y su cara de pocos amigos, le valió madre lo que le dije y obviamente se lavó las manos.

Cabe destacar, que el Valet Parking de ese lugar, se ha visto envuelto en otros señalamientos de robo y algo que al encargado no le importa, lo cual nos hace deducir que sabe perfectamente lo que pasa con su “empresa”, que lejos de cuidar automóviles, nada más anda viendo que se chinga.

Y ojo, porque hace unas semanas, al asistir a otra reunión de trabajo, en el Cambalache, que se supone es de pipa y guante, me clonaron mi tarjeta de crédito, algo que puntualmente me señaló el banco BANAMEX, algo que hablé con el gerente, al que también le valió madre el incidente, es decir, que lejos de ir a pasar un buen rato a estos lugares, mucha gente sale molesta por los robos y clonaciones, que se supone no deberían ser pues es un lugar de “lujo”.

Pero así como pasa en el Cambalache, sucede en muchos otros lugares donde la gente es robada por estas empresas de Valet, restaurantes o antros, por lo que la diputada RUTH SALINAS presentó ante el pleno de la Legislatura del Estado de México, una iniciativa de reforma orientada a regular los servicios de estacionamiento y valet parking en la entidad, con el propósito de proteger a las y los mexiquenses ante posibles abusos o robos cometidos en dichos establecimientos, lo anterior ante el incremento de robos ya que estos servicios carecen de un marco normativo preciso que garantice certeza y seguridad a las y los usuarios.

Por lo anterior, esta propuesta contempla que los establecimientos cuenten con un seguro obligatorio para cubrir posibles daños o pérdidas, así como la aplicación de multas de hasta 1,000 UMAs a quienes se nieguen a asumir su responsabilidad, además de establecer una agravante en el Código Penal del Estado de México para sancionar con el doble de la pena los casos en que los operadores de estacionamientos o valet parking participen directa o indirectamente en actos de robo.

Sólo de esta manera se van a frenar los robos de este tipo de empresas que actualmente se sienten impunes, ya que cuando uno les reclama un robo ponen sus caras de cínicos y estúpidos, pues la propia ley les permite su negocio criminal que debe terminar cuanto antes.

Así que esperamos que esta propuesta legislativa de la diputada RUTH SALINAS, prospere en beneficio de millones de mexiquenses, ya que muchos de nuestros problemas transitan por la vía de la impunidad y de que no se hace nada para detener los abusos o los robos.

LA GRÁFICA DE HOY

Es de la cesión en la que el magistrado FERNANDO DÍAZ JUÁREZ, fue elegido por unanimidad como presidente del Órgano de Administración Judicial para el periodo 2025-2027, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del EdoMéx, HÉCTOR MACEDO GARCÍA y la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, MARICELA REYES HERNÁNDEZ, el magistrado DÍAZ JUÁREZ tomó protesta junto con el secretario Técnico, RICARDO RAMÍREZ MERCADO, con el objetivo de seguir fortaleciendo la institución y garantizar que la operación interna del Poder Judicial mexiquense se mantenga ordenada, transparente y conforme a la ley.

Con este nombramiento, estoy seguro que el Poder Judicial del Estado de México, está dignamente representado para que cumpla con el espíritu de la reforma judicial y acercar a esta institución tan importante al pueblo mexiquense que demanda de una mejor justicia en todos los sentidos.

Mucho éxito para FERNANDO DÍAZ JUÁREZ en esta nueva responsabilidad, que seguramente llevará a cabo con un enorme profesionalismo, tal como lo ha hecho a lo largo de su vida en el servicio público, más ahora, que podrá hacer mancuerna con el titular del Poder Judicial HÉCTOR MACEDO y MARICELA REYES HERNÁNDEZ que encabeza la disciplina judicial.

