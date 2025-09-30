Calles más seguras y transitables con trabajos de bacheo en delegaciones de Toluca

Toluca, Méx.- El Gobierno municipal de Toluca continúa con los trabajos de bacheo en diversas delegaciones de la capital mexiquense, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Entre las acciones más recientes se atendieron las vialidades Jinetes, en la esquina con Calzada al Pacífico de Cacalomacán; Felipe Berriozábal, en Santa María de las Rosas; Juan Escutia, en San Mateo Oxtotitlán; así como la calle Libertad en Calixtlahuaca, en donde se aplicó mezcla proporcionada por la Junta de Caminos debido a que se trata de una vialidad estatal.

Asimismo, en la delegación de Santa María Totoltepec se realizaron labores de bacheo en Paseo Totoltepec, en respuesta a las solicitudes de la población.

Estas acciones representan un beneficio directo para las familias toluqueñas, ya que permiten disminuir riesgos de accidentes, reducen los tiempos de traslado y generan condiciones más seguras para quienes diariamente utilizan estas vías para llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo.