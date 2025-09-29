Entregarán tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a casi 2 millones de mujeres

Ciudad de México.- En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 7 de octubre al 7 de noviembre, iniciará la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a las mexicanas de 60 a 64 años que se registraron a la pensión.

“Ajustamos la fecha, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre entregaremos casi 2 millones de tarjetas, que son las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto. Vamos a publicar esta semana en la página de la Secretaría de Bienestar el buscador con CURP para que sepan día, hora y lugar; pero también les vamos a mandar un mensaje SMS al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”, agregó.

En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, Ariadna Montiel añadió que para recibir la Tarjeta de Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado, es necesario que la persona beneficiaria: asista en la fecha, hora y lugar indicado, presente identificación oficial (original y copia), entregue el talón morado del registro de solicitud.

“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, agregó.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de bienestar: www.gob.mx/bienestar.

Al presentar el avance de las Pensiones y programas para el Bienestar, informó que 16 millones 399 mil 742 adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradoras y sembradores han recibido de manera directa y sin intermediarios el pago correspondiente al bimestre septiembre- octubre con una inversión social de 92 mil 358.3 millones de pesos (mdp). Mientras que en noviembre se realizará el pago del próximo bimestre.

Detalló que al 28 de septiembre, con el programa Salud Casa por Casa, se han otorgado 5 millones 722 mil 753 consultas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes ahora cuentan con su historial clínico; en tanto que 133 mil 929 madres de pueblos indígenas y trabajadoras de la maquila, registraron a sus hijos de cero a 3 años al Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Montiel Reyes, puntualizó que por instrucción y en cumplimiento al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Bienestar a través de los Servidores de la Nación ha censado a 40 mil 429 trabajadores agrícolas en San Quintín y Ensenada, Baja California, así como en los municipios de Cajeme, Bacúm y San Ignacio Río Muerto en Sonora, para laborar un análisis general sobre sus condiciones de vida. En tanto que, en apoyo al programa Vivienda para el Bienestar, se han realizado 98 mil 284 registros de solicitudes de vivienda.

Agregó que como parte del programa México Te Abraza se han entregado 62 mil 984 Tarjetas Bienestar Paisano en 13 Centros instalados en: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Juárez, Sabinas, Carmen, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Villahermosa, Tapachula y en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

Respecto al programa Mujeres Artesanas, Montiel Reyes abundó que en el pueblo amuzgo de Guerrero y Oaxaca se han recibido 13 mil 187 solicitudes de crédito a la palabra para artesanas indígenas y afromexicanas; asimismo, se continúa apoyando para la revitalización del municipio de Acapulco, Guerrero con la pinta de viviendas y vialidades de la costera y en coordinación con el gobierno del estado la pinta de murales con artistas locales.