Edil de Tlalmanalco violentó las elecciones internas de MORENA

Por: Ricardo Espejel Arellano

Tlalmanalco, Méx.- El presidente municipal Luis Enrique Sánchez Reyes, sigue violentando a la militancia para tener el control de las bases del partido Morena y poder imponer a su esposa como la próxima candidata a la alcaldía en las elecciones del 2027. El domingo a pesar del acarreo y descarado compra del voto de 100 y hasta 300 pesos al viejo estilo priista, en la sección 4738 de la cabecera municipal el grupo del edil obtuvo 120 votos, contra 99 del equipo de la lideresa morenista Carmen Covarrubias, que jugó limpiamente y con votos de gente convencida en su proyecto político.

Sin embargo, el edil Sánchez Reyes llegó con un grupo de golpeadores y provocadores para agredir a los ciudadanos que aún estaban formados para votar ÿ actuando como un delincuente electoral o jefe de una pandilla, impidió que continuará la elección y obligó a los coordinadores de la elección de Morena a cerrar las urnas y contar los votos.

Luego de que con regidoras y empleadas municipales contaron los votos y a pesar de la baja participación se proclamó con el triunfo abiertamente y aún así al irse gritaba prepotente: “chicos vámonos ya, esto se acabó ya ganamos y vámonos a festejar”.

“Esta actitud del edil es deplorable y manifiesta su mentalidad de un adolescente, no de un adulto y menos de una autoridad”, señaló a EL VALLE Manuel López Sánchez un militante que se quedó sin votar. De esta forma el munícipe Morenista trastoca la democracia del partido Morena y sigue aferrado en imponer a su esposa como la próxima candidata a presidenta municipal, aún cuando la dirigente nacional Morenista María Luisa Alcalde y la líder estatal Luzma Hernández, han dicho que “ni esposas ni hijos ni familiares van a heredar las candidaturas en el 2027”.