Detienen en San Mateo Atenco a dos hombres por presuntos delitos contra la salud

San Mateo Atenco, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres en la colonia Buenavista, por su probable participación en delitos contra la salud, tras serles aseguradas 35 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

De acuerdo con el informe oficial, la detención ocurrió en la calle Lago de Yuriria, donde policías estatales adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) detectaron a dos sujetos en una aparente riña. Al intervenir y realizar una inspección preventiva, hallaron entre sus pertenencias los envoltorios en color rojo y amarillo que contenían la presunta droga.

Los detenidos fueron identificados como Óscar “N”, de 33 años, y Abraham “N”, de 37, quienes fueron informados de sus derechos y posteriormente trasladados, junto con lo asegurado, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Lerma, donde se determinará su situación jurídica.

La SSEM destacó que estas acciones forman parte del Plan Integral de Seguridad y de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.