Artesanos Metepec abre convocatoria para su equipo femenil infantil

Metepec, Méx.- Con la misión de impulsar el talento deportivo desde la niñez y fortalecer la formación de nuevas generaciones, el Club Artesanos Metepec lanzó una convocatoria especial para integrar su equipo femenil infantil, dirigido a niñas de entre 6 y 11 años que sueñen con jugar futbol en un entorno seguro, formativo y competitivo.

La invitación busca abrir un espacio donde las pequeñas puedan desarrollar sus habilidades futbolísticas mientras aprenden valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal. Bajo el lema de “un equipo que nació grande”, la institución metepequense refuerza su compromiso con la inclusión y el desarrollo integral de la niñez a través del deporte.

De acuerdo con la información compartida por el club, las niñas que se integren a esta categoría femenil tendrán la oportunidad de potenciar su talento desde temprana edad, dominar el balón con seguridad, entender el juego desde sus bases y, sobre todo, disfrutar de entrenamientos dinámicos y divertidos. Además, cada sesión estará enfocada en la mejora continua, buscando que las participantes se superen en cada práctica.

Los entrenamientos se llevarán a cabo en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, mejor conocida como “La Hortaliza”, uno de los espacios deportivos más representativos del municipio. Para facilitar la comunicación, el club habilitó un número de WhatsApp (722 281 2995) donde se ofrecen informes y detalles sobre el proceso de inscripción.

Artesanos Metepec, que se ha consolidado como un referente en la Liga Premier Serie B y en el impulso de las fuerzas básicas, continúa expandiendo sus proyectos deportivos con el objetivo de formar a las futuras generaciones de futbolistas. Con esta convocatoria, el club envía un mensaje claro: el futbol femenil tiene un lugar prioritario en su estructura, y las niñas de Metepec cuentan con la oportunidad de crecer y brillar dentro de la familia morada.