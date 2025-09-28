DEBATE

Redacción

28 septiembre, 2025

Columnas

Columnas 0 Comments

Por Roberto Desachy Severino

Acusan a Guardia Nacional de amedrentar e impedir trabajo altruista de ONG

Las condiciones de inseguridad y violencia en el país hacen no solamente necesaria, sino valiosísima CUALQUIER ayuda, incluso, en los accidentes. Incluso, los presuntos servidores públicos, incluyendo miembros de la Guardia Nacional, deberían ser los PRIMEROS en reconocer y agradecer el apoyo de una Organización No Gubernamental (ONG), como la Brigada Bulls.

Brigada Bulls es un grupo de VOLUNTARIOS que acude al rescate y/o apoyo de personas en percances y lleva mucho tiempo con este trabajo ALTRUISTA en el norte de la entidad: https://desdepuebla.com/2025/04/07/sube-a-dos-la-cifra-de-mujeres-muertas-tras-accidente-en-la-federal-mexico-tuxpan/

Por lo mismo, es condenable lo sucedido la noche del sábado 20 de septiembre, ya que los miembros de la Brigada Bulls acusan que el teniente de l GN, Erick Chávez, encargado en Huauchinango, les impidió –con prepotencia- atender al afectado por un accidente, lo que generó una confrontación y, más grave, puso en riesgo a la víctima.

El incidente se registró en el kilómetro 100+500 de la carretera a Texcapa, donde la brigada Bulls brindaba los primeros auxilios a una persona herida. De acuerdo con el testimonio de los brigadistas y testigos del hecho, Erick Chávez llegó al lugar y, con una actitud de “lujo de prepotencia”, les ordenó SUSPENDER la atención médica, con el tonto argumento de que dicha labor era exclusiva de la Cruz Roja y Radio Brigada Nacional de Ayuda.

“¡ESPEREN A LA CRUZ ROJA…AUNQUE SE MUERA EL ACCIDENTADO!”

La exigencia del “presunto servidor público”generó indignación entre los presentes, quienes señalaron que la Cruz Roja a menudo enfrenta limitaciones logísticas, como falta de unidades o personal, lo que puede retrasar su llegada a los sitios de emergencia.

“Muchas veces la Cruz Roja no llega a los accidentes y los primeros somos los de la Brigada”, expresaron los testigos, quienes subrayaron que este tipo de restricciones puede ser fatal para las víctimas, que la atención oportuna es crucial en los primeros minutos tras un siniestro. Cabe destacar que la única atención prehospitalaria aprobada por el teniente Chávez arribó al sitio cerca de una hora después del percance.

Los brigadistas de la región, que operan de manera voluntaria y sin percibir salario, hicieron un llamado a los altos mandos, para que intervengan y se les permita continuar con su labor de apoyo a la ciudadanía sin obstáculos. Advierten que acciones como las del teniente Chávez no solo entorpecen su trabajo, sino que ponen en peligro la vida de las personas que dependen de la ayuda inmediata en situaciones de emergencia.

Como en muchas otras zonas del estado y el país, la Guardia Nacional, constantemente es señalada por la ciudadanía, debido a su precario desempeño en seguridad a los usuarios de las carreteras, que constantemente son víctimas de robos y otros delitos, sin que los uniformados brinden la seguridad que deberían: https://desdepuebla.com/2025/02/22/se-vincula-a-proceso-a-ex-elemento-de-la-guardia-nacional-por-el-delito-de-secuestro-agravado/

A diferencia de la GN, Brigada de Ayuda Bulls ha destacado por su prontitud en acudir a los siniestros y tiene el reonocimiento de la ciudadanía a su constante labor altruista: https://desdepuebla.com/2025/05/13/presidente-de-la-cruz-roja-huauchinango-llama-ignorantes-a-quienes-lo-critican/

GRUPO DEL ALCALDE PRIANISTA DE VENUSTIANO CARRANZA, SEÑALADO POR INTENTAR BIOCOTEAR ASAMBLEA MORENISTA

Dicen que en el amor y la guerra ¿TODO SE VALE? y, al parecer, así lo aplica el presidente municipal prianista de Venustiano Carranza, Marco Antonio Valencia Ávila, para mantener el poder –y los recursos- del ayuntamiento. El pasado domingo 21 de septiembre de 2025 se iba a realizar una asamblea de Morena en ese sitio.

Pero el edil y su ayuntamiento, en lugar de mantenerse al margen y dejar que los morenistas hicieran su evento, posiblemente mandó a su esposa, Karen Torres Romero y a SU regidor de Industria, a tratar de sabotearlo. Según testigos, un grupo lidereado por ambos irrumpió en la asamblea con personal de la junta auxiliar e individuos afines.

Los infiltrados, quienes se identificaron falsamente como militantes de Morena, no figuran en el padrón del partido ni tienen historial dentro del movimiento. Se presume que esta acción forma parte de una estrategia del edil Valencia Ávila, para tomar el control de Morena, con tácticas utilizadas en su paso por el PAN, PRI y PRD.

A pesar del intento de desestabilización, la militancia morenista logró mantener el control, desalojó a los infiltrados y continuó la asamblea de manera ordenada, legal y reiteró su firme rechazo a cualquier acto de intromisión o manipulación política, como la supuestamente intentada por Marco Antonio Valencia y su grupo, TAMBIÉN cuestionado por el cacicazgo en ese municipio y supuestas actividades no del todo LEGALES, que les han valido el nada honroso mote de “Clan Valencia” : https://desdepuebla.com/2024/03/13/los-valencia-buscan-imponerse-en-la-sierra-de-puebla/

La elección en Venustiano Carranza fue polarizada, cerrada y enconada, como lo demostró el hecho de que tuvo que repetirse ante el cúmulo de quejas, denuncias e irregularidades. Por ende, Marco Antonio Valencia juega con fuego al –presuntamente -intentar apoderarse de la 4T, enlugar de dedicarse a gobernar, generar gobernabilidad y COHESIÓN SOCIAL: https://desdepuebla.com/2024/10/30/que-siempre-tepjf-anulo-las-elecciones-en-venustiano-carranza-chignahuapan-y-se-repetiran-ambos-procesos/