Metepec vibrará con partido con causa entre Leyendas del Toluca y sus porras

Metepec, Méx.- El futbol volverá a demostrar su poder para unir corazones dentro y fuera de la cancha. El próximo domingo 16 de noviembre, a las 11:00 horas, la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo “La Hortaliza” será el escenario de un partido con causa entre las Leyendas del Toluca y un combinado integrado por miembros de las tradicionales porras Perra Brava y Banda del Rojo.

El encuentro tiene como objetivo recaudar más de 150 mil pesos en apoyo a la Fundación ¿Y los hombres qué?, organismo pionero en México e internacionalmente en la atención a la salud integral del género masculino. Los fondos serán destinados a dos operaciones de alto costo, lo que convierte cada boleto en una oportunidad de ayudar.

El equipo de exjugadores estará conformado por nombres que marcaron época con los Diablos Rojos: Antonio “Cocho” Ríos, Antonio Naelson “Sinha”, Víctor Ruiz, Carlos Esquivel, Carlos “Tanque” Morales, Edgar “Quesos” González, Gabriel “Mago” Velasco y Edgar Dueñas. Además, se espera que en el banquillo los dirija nada menos que Enrique “Ojitos” Meza, símbolo de la historia escarlata.

“Este partido lo jugamos con el corazón. El futbol nos une y es un orgullo regresar a la cancha para apoyar una causa tan noble”, afirmó el Mago Velasco, en representación de sus compañeros.

Una fiesta de futbol y solidaridad, por tal motivo el costo del boleto será de 50 pesos, con acceso a rifas de artículos del Toluca, y la expectativa de reunir a más de tres mil personas en un ambiente familiar y de fiesta.

El coordinador general del IMCUFIDEM, Emilio Yamin Faure, destacó la relevancia del evento: “Este tipo de iniciativas fortalecen a la sociedad y promueven valores a través del deporte. Metepec se enorgullece en recibirlos”.

Por su parte, Lourdes Domínguez García, presidenta de la fundación, hizo un llamado a la comunidad: “Las mujeres hemos avanzado mucho, pero los hombres también importan. Queremos que vengan con sus familias y apoyen esta causa junto a sus ídolos del futbol”.

Las entradas pueden adquirirse en Uniticket, en el Centro Tolzu de Toluca y en las taquillas de la propia unidad deportiva, para unevento que promete nostalgia, pasión y solidaridad, pintando de rojo el corazón de Metepec.