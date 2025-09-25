Solicita GPPVEM a GEM avances de la creación del Instituto del Deporte

Toluca, Méx.- El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, propuso exhortar a dependencias del Gobierno del Estado de México (GEM), para que informen el avance de la creación del Instituto del Deporte del Estado de México.

El punto de acuerdo, expuesto en sesión deliberante por la legisladora Alejandra Figueroa Adame, se basa en el régimen transitorio del Decreto Número 265, publicado el 24 de mayo de 2024, relativo a la creación del organismo público descentralizado de carácter estatal.

De acuerdo con el documento, el llamado está dirigido a las secretarías de Finanzas; Contraloría y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como a la Oficialía Mayor, toda vez que contaban con 180 días hábiles para la creación del Instituto, plazo que venció el pasado 4 de marzo.

En este sentido, destacó la importancia de fortalecer al Instituto del Deporte como un organismo descentralizado y autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, técnica y administrativa.

Finalmente, indicó que estas acciones colocarían al deporte en el lugar que merece para garantizar el derecho establecido en la constitución.

Cabe señalar que el decreto referido establece la transición de la Dirección General de Cultura Física y Deporte al Instituto del Deporte del Estado de México.