Protestan por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Ciudad de México.– En el marco de la Jornada de Lucha Ayotzinapa por el 11 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, este jueves 25 de septiembre se registraron hechos violentos frente al Campo Militar Número 1, ubicado en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, colindante con Naucalpan, Estado de México.

Alrededor de las 11:00 horas, familiares de los estudiantes desaparecidos, normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y activistas realizaron un mitin frente a la Puerta 1 del recinto militar, donde colocaron fotografías de los jóvenes y realizaron pintas con consignas como “Ayotzinapa” y “43+”. Los manifestantes exigieron avances en la investigación oficial y acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que señalan de presunta complicidad en los hechos de 2014.

El acto escaló cuando un grupo de encapuchados tomó un camión de transporte público y lo utilizó como ariete para derribar la reja de acceso, embistiéndola en reversa. Posteriormente, incendiaron el vehículo con bombas molotov y lanzaron cohetes y petardos hacia el interior del campo militar.

El fuego generó una densa columna de humo que fue controlada por bomberos, mientras elementos de seguridad resguardaron la zona. No se reportaron explosiones mayores, dado que el camión operaba con diésel. Tampoco se registraron heridos graves ni detenciones masivas hasta el cierre de esta nota.

Los disturbios provocaron cierres viales y afectaciones en Periférico, avenida de los Insurgentes y accesos al Campo Militar, generando caos vehicular en la zona. Tras la confrontación, los manifestantes se retiraron, calificando la acción como un acto de “desobediencia civil simbólica”.

La protesta forma parte de una serie de movilizaciones convocadas del 17 al 27 de septiembre en Guerrero y la Ciudad de México. Para este viernes 26 de septiembre se espera una marcha central en el Zócalo capitalino, en memoria de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.