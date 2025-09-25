Detienen en Nezahualcóyotl a hombre acusado de violencia familiar

Nezahualcóyotl, Méx.- Elementos de la Policía de Género de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del delito de violencia familiar, luego de que una alerta emitida por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) reportara la agresión a una mujer en un domicilio de este municipio.

Los hechos ocurrieron durante la implementación del Mando Unificado Zona Oriente, como parte de las acciones derivadas de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz. Al arribar al sitio, los policías tuvieron contacto con la víctima, quien solicitó apoyo para interponer la denuncia correspondiente.

En el lugar fue asegurado Eduardo “N”, de 52 años de edad, quien fue trasladado de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG) con sede en la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, donde se definirá su situación jurídica.

De acuerdo con la SSEM, la intervención se llevó a cabo bajo protocolos con perspectiva de género y estricto apego a los derechos humanos, con el fin de garantizar tanto la integridad de la víctima como el debido proceso.