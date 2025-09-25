Avanza UAEMéx en construcción de una Agenda Universitaria de Bienestar Animal

Zinacantepec, Méx.- Acorde al compromiso de construir una Agenda Universitaria de Bienestar Animal, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, y la directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Alma Diana Tapia Maya, realizaron un recorrido por el Centro Integral Multiespecie (CIM) del Estado de México ubicado en el municipio de Zinacantepec, espacio destinado a la atención, protección y conservación de la fauna.

Zarza Delgado y Tapia Maya constataron el trabajo que en este espacio se realiza en materia de bienestar y rehabilitación animal, así como el resguardo, en la actualidad, de 90 perros y ocho gatos, además de la infraestructura que permite garantizar un manejo adecuado de los ejemplares que llegan a este sitio.

El Centro Integral Multiespecie cuenta con áreas de maternidad, cirugía, recuperación, contención de infección, así como residencias internas y externas para perros y pequeñas especies.

Cabe destacar que la Agenda Universitaria de Bienestar Animal tiene como propósito sensibilizar con respecto a la salud, los derechos y los censos poblacionales, entre otras temáticas que involucran a los seres sintientes.

Asimismo, se busca que desde un trabajo multidisciplinario con diversas instituciones estatales, en conjunto con asociaciones de la sociedad civil e iniciativas estudiantiles, se impulsen acciones en pro del cuidado de los animales domésticos, los animales ferales y silvestres Avanza UAEMéx

Con acciones conjuntas, la UAEMéx y la CEPANAF refrendan su compromiso de trabajar a favor del bienestar animal y el equilibrio ecológico en el Estado de México.