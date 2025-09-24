A nivel nacional, Armenta presenta el centro de salud para niños y adolescentes

Redacción

Redacción 24 septiembre, 2025

24 septiembre, 2025 Nacional e Internacional

Nacional e Internacional 0 Comments

Desde Puebla

Puebla, Méx.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, realizó la presentación a nivel nacional del primer Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami).

En su intervención, resaltó que para la instalación del centro fueron adquiridos equipos especializados, como dos estimuladores magnéticos, entre otras tecnologías.

Por otra parte, el mandatario poblano anunció la Carrera Panamericana que regresará a Puebla después de ocho años.

Se llevará a cabo en octubre con la participación de 11 entidades federativas.

La llegada de la carrera contribuye a la promoción turística de Puebla, generará derrama económica para el sector hotelero, restaurantero y comercial, principalmente en la capital y 50 municipios donde pasará.