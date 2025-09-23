En Temascaltepec, Delfina Gómez reafirma compromiso con la seguridad del sur mexiquense

Temascaltepec, Méx.- Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de México con la seguridad y la paz en la entidad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió por primera vez la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el municipio de Temascaltepec, previo a la presentación de su Segundo Informe Regional de Gobierno en la zona sur del estado.

Durante el encuentro, la mandataria mexiquense reiteró que la seguridad y la tranquilidad de las familias son una prioridad para su administración, y subrayó la necesidad de una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

“Inicié actividades en Temascaltepec, donde presidí la Mesa de Paz con la participación de autoridades federales, estatales y municipales. Para el Gobierno del Estado de México es esencial construir la paz en todos los municipios del EdoMéx y estamos avanzando para conseguirla”, publicó la gobernadora a través de sus redes sociales.

La Mesa Coordinación para la Construcción de la Paz, que forma parte de las 501 sesiones realizadas hasta la fecha en toda la entidad, congregó a diversas autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Estuvieron presentes Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y el Poder Judicial mexiquense.

También participó la alcaldesa de Temascaltepec, Ahimelec Villa Peña, cuya presencia fue resaltada por el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien acompañó a la mandataria estatal en esta reunión.

“Previo al Segundo Informe de Gobierno regional de nuestra querida Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, asistí a la Mesa de Paz que encabezó en Temascaltepec, donde nos acompañó Ahimelec Villa Peña, alcaldesa del municipio”, señaló.

Con esta sesión, el Gobierno del Estado de México reafirma el compromiso de fortalecer las estrategias de prevención del delito y mejorar la respuesta institucional ante las amenazas que enfrentan las comunidades del sur mexiquense.

La realización de la Mesa de Paz en Temascaltepec, por primera vez desde el inicio de esta administración, refleja el interés de la gobernadora por incluir a todas las regiones del estado en el diseño y evaluación de políticas públicas de seguridad.

La visita a Temascaltepec y la realización de esta Mesa de Paz, son parte de una gira más amplia que realiza la gobernadora, que incluye la rendición de cuentas por regiones, con el objetivo de acercar el gobierno a la ciudadanía y mantener informada a la población sobre los avances y desafíos realizados en los últimos de años de la administración estatal.