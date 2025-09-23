Bacheo en carreteras federales en el EdoMéx será en horarios nocturnos

Toluca, Méx.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que todos los trabajos de bacheo con el empleo de trenes de repavimentación con maquinaria especializada, se realizarán en horarios nocturnos.

La dependencia federal informó que esta determinación se tomó con el propósito de no generar afectaciones viales a los usuarios de la red carretera federal.

La SICT determinó que todos los trabajos de conservación con el empleo de trenes de repavimentación en las carreteras federales se harán de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana, horario en el que la circulación es menor.

Datos de la Red Nacional de Caminos (RNC) tiene una extensión total de 916 mil 78 kilómetros (km), de los cuales 51 mil 311 kilómetros (km) corresponden a carreteras federales.

Según la Junta Local de Caminos del Estado de México, la red carretera de la entidad mexiquense se integra por 72 carreteras estatales libres de cobro, con una longitud total de 2 mil 80.52 kilómetros; 8 carreteras estatales de cobro, con una longitud total de 222.6 kilómetros, y 6 carreteras mixtas integradas por tramos federales y estatales, con una longitud total de 603.77 kilómetros.

Asimismo, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, la SICT indicó que ya realiza trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica en las carreteras Los Reyes-Texcoco y Texcoco-Ecatepec.

Puntualizó que se usan dos trenes de repavimentación recién adquiridos, con ellos se atienden 16 kilómetros (km) de la carretera Los Reyes–Texcoco, del km 0+000 al km 16+000 en el cuerpo B; y en 10 km de la carretera Texcoco–Ecatepec, del km 33+000 al km 40+000 en el cuerpo A, y del km 33+000 al km 36+000 en el cuerpo B.

En tanto, con el objetivo de recuperar la capacidad de obras por administración, la Secretaría está en proceso de adquirir este año 30 trenes de repavimentación para realizar la conservación rutinaria en los 47 mil 500 kilómetros de la Red Federal Carretera Libre de Cuota.