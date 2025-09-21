Metepec continúa iluminándose con rehabilitación de más de 200 luminarias

Metepec, Méx.- En un esfuerzo constante por mejorar la seguridad, visibilidad y calidad de vida de sus habitantes, el gobierno municipal de Metepec, a través de la Dirección de Servicios Públicos, llevó a cabo la rehabilitación de 220 luminarias en diversas comunidades del municipio.

Esta acción forma parte de una estrategia integral para fortalecer el entorno urbano y promover espacios públicos más seguros durante las horas nocturnas. Las labores de mantenimiento y modernización del alumbrado público abarcaron 15 colonias y barrios, entre los que se encuentran el Barrio del Espíritu Santo, Barrio San Miguel, Barrio de San Mateo, Rancho San Francisco, San Jerónimo Chicahualco, San Salvador Tizatlalli, Agrícola Francisco I. Madero, La Magdalena Ocotitlán, Los Pilares, San Lorenzo Coacalco, Andrés Molina Enríquez, San Gaspar, Álvaro Obregón, San Miguel Totocuitlapilco y La Unión.

De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de intervenciones no solo mejoran la iluminación de calles y avenidas, sino que también inciden directamente en la percepción de seguridad por parte de las familias de Metepec. “Continuamos trabajando por la tranquilidad de nuestras comunidades, con acciones concretas que impactan positivamente en la vida diaria de nuestras vecinas y vecinos”, indicó personal de la Dirección de Servicios Públicos.

Las rehabilitaciones incluyeron la reparación de lámparas dañadas, sustitución de componentes eléctricos y revisión general del sistema de alumbrado en las zonas intervenidas. Estas labores, señalaron, también permiten un uso más eficiente de la energía y prolongan la vida útil de la infraestructura existente.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir implementando acciones que contribuyan a un Metepec más seguro, limpio e iluminado. En los próximos meses se prevé la continuidad del programa de mantenimiento de luminarias en otras delegaciones y colonias del municipio.

Con esta iniciativa, Metepec avanza en la consolidación de un entorno urbano más digno y funcional para todas y todos sus habitantes.