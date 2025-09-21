Alan Castellanos y Ramiro Cruz fortalecen al PVEM en el oriente mexiquense

La Paz, Méx.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México sumó este fin de semana en La Paz a Alan Castellanos Ramírez, ex diputado federal y delegado especial del CEN del PRI en la elección a gobernador del EdoMéx en 2023. Castellanos también fue coordinador en procesos electorales en EdoMéx, Oaxaca y Colima, lo que respalda su experiencia y proyección política.

“Nos sentimos muy orgullosos de abrirle las puertas del partido, de ponerle el chaleco verde y sumar a este extraordinario perfil. Alan es un joven con linaje político, con resultados y con gran arraigo en esta región. A partir de hoy nos estará ayudando en el municipio, en la región oriente y en otros estados donde tiene presencia. Nos sentimos honrados y afortunados de que se sume a la Familia Verde”, afirmó Couttolenc durante el evento.

Por su parte, Alan Castellanos señaló que su adhesión no es una decisión improvisada, sino el resultado de 25 años de experiencia y compromiso con las causas sociales.

“Me sumo al Partido Verde porque representa hoy un proyecto viable, con futuro y con apertura a las nuevas generaciones. Este paso lo doy acompañado de una estructura sólida y con historia, el Frente Revolucionario de Organización Ciudadana (FROC), que desde hace más de 27 años trabaja en beneficio de las familias mexiquenses. Vamos con todo, vamos con el Verde, vamos por La Paz y por un mejor Estado de México”, expresó.

En el mismo fin de semana, Couttolenc anunció también la adhesión de Ramiro Cruz Rivera como delegado del PVEM en Chicoloapan, junto con su equipo de coordinadores. Con la suma de Castellanos en La Paz y de Cruz en Chicoloapan, el Partido Verde consolida su presencia en municipios estratégicos del oriente mexiquense, fortaleciendo un proyecto político sólido y en crecimiento.

El dirigente estatal subrayó que estas incorporaciones son muestra de la fuerza y del crecimiento del Verde en el Estado de México: “Cada semana se suman liderazgos que consolidan nuestro proyecto. Hoy damos un paso más para confirmar al PVEM como una opción real, cercana a la ciudadanía y con la capacidad de transformar el oriente del estado. El Verde ha venido creciendo desde que asumimos la dirigencia, y hoy confirmamos que somos la segunda fuerza política en el Estado de México, en nuestro mejor momento y con un proyecto responsable y sostenible que proyecta futuro”.