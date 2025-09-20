Con éxito se realizó el Simulacro Nacional en San Mateo Atenco

Fernanda Medina González

Fernanda Medina González 20 septiembre, 2025

20 septiembre, 2025 Municipios

Municipios 0 Comments

San Mateo Atenco, Estado de México, 19 de septiembre de 2025. – El municipio de San Mateo Atenco participó con saldo blanco en el Simulacro Nacional 2025, donde se pusieron a prueba los protocolos de actuación y la capacidad de respuesta de la población e instituciones ante un sismo.

La presidenta municipal, Ana Aurora Muñiz Neyra, supervisó desde el Centro de Mando Municipal C4 el desarrollo del ejercicio, logrando la evacuación del Palacio Municipal y otros espacios públicos en un promedio de minuto y medio. Tras la evacuación, encabezó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017.

El Centro de Mando confirmó que todos los altavoces del municipio emitieron correctamente la Alerta Sísmica y que el sistema de videovigilancia monitoreó la situación sin incidentes. La Coordinación Municipal de Protección Civil reportó que no se registraron personas afectadas ni daños en edificios.

Durante la Mesa de Crisis, encabezada también por Muñiz Neyra, se verificó la aplicación de protocolos y se recibió un parte general sin novedades. Además, se inspeccionaron puntos estratégicos como el río Lerma, canales, tanques elevados, puentes e infraestructura urbana y educativa, con resultados satisfactorios.

El simulacro abarcó dependencias gubernamentales, 49 escuelas públicas, 32 privadas, nueve estancias infantiles, cinco Casas de Día para adultos mayores, comercios, plazas de calzado, la Ciudad Mujeres, gaseras, gasolineras, así como astas banderas y anuncios espectaculares.

La alcaldesa reiteró el compromiso del gobierno municipal con la protección civil y la seguridad ciudadana, exhortando a la población a marcar al 9-1-1 en caso de emergencia y atender únicamente la información oficial difundida por las autoridades.