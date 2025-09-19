Más de 5 mil canastas alimentarias fueron entregadas en Metepec

Metepec, Méx.- En una nueva jornada de apoyo social, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó este viernes la entrega de más de 5,000 canastas alimentarias como parte del programa “Familias Felices”, reafirmando su compromiso con la economía de los hogares metepequenses.

Durante el evento, llevado a cabo en las colonias Jiménez Gallardo e Izcalli Cuauhtémoc, el alcalde señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para respaldar a los sectores más vulnerables del municipio. “Seguimos trabajando para que cada familia de Metepec tenga más apoyo y mejores oportunidades”, expresó.

Con esta entrega, el programa alcanza una nueva meta intermedia, en ruta hacia el objetivo de 120 mil canastas alimentarias entregadas “mano a mano”, tal como lo ha anunciado la administración municipal desde el inicio del presente año.

Previo a la jornada de entrega, el alcalde participó activamente en el Simulacro Nacional 2025, una iniciativa de protección civil que busca fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Hoy participé en el Simulacro Nacional 2025 junto a mis compañeras y compañeros servidores públicos del Ayuntamiento. Estos ejercicios nos permiten estar mejor preparados y proteger lo más valioso: la vida de nuestras familias”, declaró el munícipe.

Fernando Flores enfatizó que la participación ciudadana es clave para hacer frente a situaciones de riesgo, subrayando que la prevención debe ser una tarea compartida entre autoridades y comunidad.