Secretaría del Trabajo capacita y asesora para mejorar condiciones laborales: Morales

Toluca, Méx.- El Secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, afirmó que la firma del convenio y acuerdo de colaboración con el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud (SINTS), sección 22, no representa un acto de confrontación, sino un ejercicio de asesoría y profesionalización en beneficio de los trabajadores.

En el marco del acuerdo, que encabeza en la entidad Jorge Rosario Cárdenas Ortega, el funcionario estatal destacó que la dependencia a su cargo se mantiene abierta a todo tipo de expresiones sindicales y respalda a quienes cuentan con la validación correspondiente.

“Esto no se trata de una situación de confronta, ni mucho menos; nosotros como Secretaría tenemos que estar abiertos a todo tipo de expresiones y respaldarlas. Ellos tienen su toma de nota ante la Secretaría del Trabajo y es un sindicato de carácter federal”, subrayó.

Morales Poblete explicó que el SINTS, se acercó a la Secretaría del Trabajo para solicitar apoyo y colaboración, como lo puede hacer cualquier otra organización sindical.

En este sentido, reiteró la disposición de la institución para trabajar en asesoría, profesionalización y en todo lo que corresponda a mejorar las condiciones laborales en el Estado de México.

Mientras, Jorge Rosario Cárdenas Ortega, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Salud (SINTS), dijo que el mismo establece mecanismos de colaboración en asesoría legal y formación sindical, en beneficio de los trabajadores del sector salud.

“Hay muchas demandas por parte de los trabajadores de la Salud, sin embargo, nosotros le apostamos más a la gestión y a la negociación que andar tomando calles, andar agrediendo o haciéndole perder el tiempo a terceros”, indicó .