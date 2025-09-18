Recuperan mercancía con valor de 6.9 mdp en un inmueble de Teotihuacán

Teotihuacán, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) realizaron una técnica de investigación de cateo en un inmueble ubicado en esta demarcación en el que recuperaron mercancía con reporte de robo, valuada en seis millones 900 mil pesos.

Derivado de una denuncia recibida el pasado 14 de septiembre, por el robo de un camión en el municipio de Nopaltepec, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió precisar que el día de los hechos, la víctima manejaba un vehículo tipo Tortón, cargado de mercancía consistente en abarrotes, ropa y electrodomésticos sobre la Autopista México-Tuxpan, cuando fue interceptado por un vehículo de color negro del que descendieron dos sujetos que lo amagaron con armas de fuego y lo privaron de la libertad.

Una vez que desapoderaron a la víctima de la unidad y la mercancía que transportaba, fue liberada en el municipio de Axapusco

Elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) recibieron un alertamiento, por lo que detuvieron a un sujeto identificado como Aarón “N”, mientras conducía el vehículo robado. En tanto que la mercancía, a través de actos de investigación de campo y gabinete, fue ubicada en un inmueble del poblado de Santa María Cozatlán, perteneciente al municipio de Teotihuacán, gracias a que contaba con un sistema de geolocalización.

Por estos hechos, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial, la orden de cateo para incursionar en dicho inmueble, en donde elementos de esta Fiscalía localizaron abarrotes, electrodomésticos, así como esencias para fabricar perfumería, propiedad de otra empresa privada, y que también contaba con reporte de robo del 21 de agosto del 2025 con un valor aproximado a los cinco millones 830 mil pesos.

Derivado de lo anterior, el inmueble quedó asegurado al estar relacionado con actividades ilícitas, y le fueron colocados sellos en las puertas de acceso, en tanto que las indagatorias por parte de la Fiscalía continúan.

