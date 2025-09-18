Paquetes de útiles escolares gratuitos en EdoMéx, apoyo a la economía

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Con el reciente inicio del ciclo escolar 2025-2026, el Gobierno del Estado de México implementó el programa Útiles Escolares para el Bienestar 2025, el objetivo es apoyar la economía de las familias mexiquenses y, al mismo tiempo garantizar que niñas y niños cuenten con el material básico para continuar sus estudios.

Por tal motivo, el paquete de útiles escolares para estudiantes de segundo a cuarto de primaria incluye cuadernos, lápices, bolígrafos, caja de colores, tijeras, pegamento, regla, gomas, hojas, además de una lonchera y bolsa de tela reutilizable. Estos materiales son entregados sin costo ya que lo que se busca es reducir la carga económica que representa para los hogares la compra de útiles en esta temporada.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la medida forma parte de la estrategia para fortalecer la permanencia escolar y atender a familias de distintos municipios, muchas de las cuales enfrentan gastos elevados en uniformes, calzado y transporte.

“Con esta entrega garantizamos que ningún niño o niña se quede sin herramientas para aprender”, señaló la dependencia estatal.

En tanto, madres y padres de familia reconocieron la importancia del apoyo, sobre todo en la actualidad en la que el costo de los útiles se ha incrementado hasta un 30 por ciento en papelerías y centros comerciales.

“Con varios hijos en la escuela, es un gran alivio que nos den estos materiales. El gasto disminuye, aunque sabemos que año con año debemos comprar útiles escolares, siempre es bienvenida una ayuda”, expresó la señora Carmen López, madre de dos estudiantes de primaria.

La entrega de paquetes escolares busca, además, promover la igualdad de oportunidades entre los alumnos, con lo que se asegura que todos cuenten con lo indispensable para el aprendizaje, sin que la situación económica de cada familia sea un impedimento.