Invita Ávila a CONCAMIN a sumarse a regulación de inteligencia artificial

Estado de México.- El diputado Eruviel Ávila Villegas invitó a los empresarios integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) a sumarse a los trabajos que en materia legislativa se vienen desarrollando para regular la inteligencia artificial en México.

Al participar en la sesión ordinaria de este organismo “Innovación empresarial para el desarrollo: Inteligencia Artificial y nuevos modelos de inversiones mixtas”, afirmó que este es uno de los temas del sexenio, porque son impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante el presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón Barragán, expuso el caso de un joven en Estados Unidos que durante meses utilizó ChatGTP para hallar alternativas de cómo quitarse la vida, lo cual ocurrió a principios de este año.

Por ello, Eruviel Ávila se pronunció a favor de regular la inteligencia artificial sin frenar la innovación, pero dándole un enfoque ético y humano, por lo que la participación del empresariado es fundamental pues son generadores de cadenas productivas y de valor en las que las nuevas tecnologías impactan directamente.

Indicó que desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside, se ha mantenido el diálogo con instituciones académicas, empresarios, diplomáticos y especialistas de México y diversas partes del mundo.

De ahí, dijo, ha derivado la iniciativa de reforma constitucional presentada en julio pasado, en la que se propone modificar nueve artículos de la Carta Magna, para que la inteligencia artificial esté presente y se contemple en todos los rubros necesarios.

Adelantó que también se avanza, en un trabajo regional coordinado, para tener un borrador de una posible propuesta de ley en materia de inteligencia artificial para temas de seguridad pública.

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN, señaló que esta confederación sabe que deben estar dentro de este tsunami de las nuevas tecnologías y se requiere el diálogo abierto e informado donde concurran todos los sectores, como el legislativo, el empresariado y la academia, para tener un marco normativo de vanguardia, que sea parte de la vida productiva y social del país, además de permitir reducir brechas y mejorar la calidad de vida.

En tanto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que busca reconstruir el crecimiento de la economía nacional y elevar el ingreso per cápita.