Delfina Gómez destaca resultados en programas sociales en campaña previa a Segundo Informe

Toluca, Méx.- En el marco de la campaña informativa previa a su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, anunció una inversión sin precedentes de 18 mil millones de pesos en programas sociales, lo que, aseguró, ha permitido que cerca de dos millones de mexiquenses salgan de la pobreza.

El mensaje fue difundido a través de un spot en redes sociales como parte de una serie de materiales que el Ejecutivo estatal ha lanzado desde el pasado 15 de septiembre, con el objetivo de comunicar a la ciudadanía los logros alcanzados durante los primeros dos años de su administración.

En su intervención, Gómez Álvarez subrayó que los resultados son fruto de una política centrada en la atención a los sectores más vulnerables de la población. Destacó programas como Mujeres con Bienestar, la Pensión a Personas con Discapacidad, la entrega de Canastas Alimentarias y los Créditos Colibrí como pilares de esta estrategia social.

“Con estos programas no solo brindamos apoyo económico; devolvemos dignidad y esperanza a las familias mexiquenses”, expresó.

La mandataria mexiquense reiteró que su administración actúa bajo la consigna de que “por el bien de todas y todos, primero los pobres”, lema que ha sido reiterado en diversos discursos y actos públicos desde el inicio de su gestión.

El Gobierno del Estado de México indicó que la campaña previa al informe busca acercar a la población los datos más relevantes sobre la gestión estatal, particularmente en áreas clave como desarrollo social, combate a la pobreza y bienestar familiar. Los materiales serán difundidos en distintas plataformas digitales y medios tradicionales hasta finales de septiembre.

Con este enfoque, el Ejecutivo estatal refuerza la cercanía con la ciudadanía y el trabajo conjunto con los diferentes sectores sociales.

El Segundo Informe de Gobierno de Delfina Gómez se prevé como un ejercicio de rendición de cuentas centrado en la justicia social y en los avances en infraestructura, salud, educación y seguridad, el cual será presentado el próximo 22 de septiembre ante el Congreso local.