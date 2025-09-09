INFONAVIT realizará brigada de promoción y servicio en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- El INFONAVIT realizará su Brigada de Promoción y Servicio en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

La atención se brindará el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, de 09:00 a 15:00 horas, en la explanada del Ayuntamiento de Ecatepec, ubicada en avenida Juárez, colonia San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos.

Las y los asistentes podrán:

• Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

• Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

• Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que acudan a la brigada y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios