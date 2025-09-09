Gobierno de Huixquilucan dio el banderazo de inicio del programa “Renueva tu Entorno”

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, entregó los primeros apoyos del programa “Renueva tu Entorno” a vecinos de la Zona Popular Baja, con el objetivo de que hagan mejoras en sus viviendas y en sus calles.

La inversión de este nuevo programa fue de cinco millones de pesos y comenzó en las colonias de Ampliación Palo Solo, Palo Solo, Constituyentes de 1917 y Montón Cuarteles

El Gobierno de Huixquilucan dio el banderazo de inicio del programa “Renueva tu Entorno”, a través del cual se entregarán materiales de construcción, como arena, cemento y grava a las autoridades auxiliares para mejorar la infraestructura local.

Al encabezar el inicio de esta entrega de materiales en las canchas de futbol de la colonia Ampliación Palo Solo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que los primeros apoyos fueron destinados a la población de la Zona Popular Baja, tales como una tonelada de cemento y otros materiales para mejorar las condiciones de vida, reducir los costos de construcción y fortalecer el tejido social de la zona, por lo que invitó a las autoridades auxiliares a trabajar en equipo para hacer obras que beneficien a todos.

“Hoy, con este programa, está la posibilidad de realizar faenas en las calles y banquetas que no están registradas. Con estos apoyos, la población puede hacer mejoras en su comunidad, en donde más lo necesiten. Estamos buscando siempre las opciones para mejorar su casa o su entorno, las peticiones las pueden hacer con las autoridades auxiliares y ellos serán los encargados de distribuir estos apoyos que les estamos dando con mucho cariño”, refirió la presidenta municipal.

Romina Contreras apuntó que la inversión de este nuevo programa fue de cinco millones de pesos y comenzó para las colonias Ampliación Palo Solo, Palo Solo, Constituyentes de 1917 y Montón Cuarteles, como parte de un esfuerzo conjunto entre la sociedad y el gobierno municipal, para atender sus peticiones y demandas.

Por su parte, el director general de Desarrollo Social de Huixquilucan, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes, explicó que “Renueva tu Entorno” tiene el objetivo de contribuir al mejoramiento de la vivienda y los espacios comunitarios, para que el territorio siga siendo un ejemplo de desarrollo, al contar con calles y avenidas en óptimas condiciones, así como viviendas seguras.

“Este programa representa la visión y compromiso de la alcaldesa Romina Contreras de trabajar por el desarrollo de las familias huixquiluquenses, reduciendo las desigualdades y garantizando espacios más dignos. Es una muestra clara que los recursos públicos se convierten en beneficios reales para la ciudadanía”, expresó.

En tanto, el subsecretario del Ayuntamiento, José Manuel Hernández Velasco, agradeció la visión de la alcaldesa Romina Contreras de fomentar la participación de más de 90 autoridades auxiliares con las que cuenta el municipio, en el trabajo de la administración pública, pues los trabajos comunitarios se traducen en un mejor entorno para todos.