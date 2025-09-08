Ni silencio ni complicidad cuando se atente contra la mujer: LuzMa Hernández

Toluca, Méx.- “En el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México expresamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, en particular la violencia política y sexual, ejercida desde espacios de poder que deben servir para la transformación, la justicia y el respeto a los derechos humanos”, enfatizó LuzMa Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en el Estado de México.

Respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Acolman donde, presuntamente, fue agredida la legisladora federal Claudia Leticia Garfias Alcántara, la líder morenista aseguró que “En Morena no hay espacio para agresores. Nuestro movimiento está comprometido con la igualdad, la dignidad y los derechos de todas las mujeres.

Ante esta situación, LuzMa Hernández, exigió que las autoridades competentes se investiguen los hechos con celeridad, imparcialidad y firmeza y, en su caso, se castigue al o a los culpables, pues en Morena no hay espacio para el silencio, la indiferencia o la complicidad ante situaciones que atenten contra la integridad, la dignidad y la participación política de las mujeres.

La líder estatal destacó que se busca la transformación real de México y no se permitirá que hechos de violencia mancillen los principios del movimiento de Regeneración Nacional y enturbien los espacios ganados con el esfuerzo y la confianza del pueblo.

Ante la denuncia de la legisladora federal, LuzMa Hernández solicitó que las indagatorias para aclarar los hechos se realicen con la impacialidad y los principios de Morena de “No robar, no mentir y no traicionar” sigan siendo ejemplo de desarrollo y confianza en un partido que sigue impulsando y fortaleciendo el segundo piso de la cuarta transformación de la mano de la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.