Unen fuerzas para reforestar y preservar el Cerro del Sacromonte de Amecameca

Por: Ricardo Espejel Arellano

Amecameca, Méx.- Con el objetivo de proteger y fortalecer su patrimonio natural, el Gobierno Para Todos bajo el liderazgo de la presidenta municipal Dra. Ivette Topete García, llevó a cabo una magna jornada de reforestación en el emblemático Cerro del Sacromonte.

La iniciativa se realizó con la autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el apoyo de su personal especializado y de parques, jardines y servicios públicos municipales, lo que garantiza la correcta implementación de estas acciones ambientales.

Para la reforestación de esta importante área, se seleccionaron dos especies de árboles de gran importancia para el buen equilibrio del ecosistema local, sembraron ejemplares de encino, una especie nativa de la zona que contribuye directamente a la salud del entorno, y agave, conocido por su capacidad para retener y estabilizar el suelo, previniendo la erosión.

“El amor por nuestro municipio se demuestra cuidando la casa de todos. Reforestar el cerro del Sacromonte no es solo sembrar árboles, es sembrar vida, es proteger un tesoro que nos da identidad y es asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de su belleza”, subrayó Topete García.

Agradeció a todos los que se sumaron a esta noble y gran labor, porque cada árbol plantado es un acto de amor por Amecameca.