Presenta Cerqueda la nueva aplicación “Transforma Neza”

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, presentó la nueva aplicación gratuita “Transforma Neza”, que permitirá a la ciudadanía reportar incidencias, realizar trámites y acceder a información de manera sencilla desde su celular.

El mandatario dijo que con esta plataforma digital, Nezahualcóyotl se suma a la estrategia nacional que busca eliminar trámites burocráticos, así como mejorar los servicios públicos, reduciendo tiempos de respuesta y consolidando un gobierno más cercano.

El funcionario recordó que Nezahualcóyotl ha sido pionero en la implementación de herramientas digitales, al ser el único municipio que firmó un convenio con la Agencia Digital de Innovación Pública. Subrayó que con “Transforma Neza” se busca eliminar intermediarios, reducir trámites y dar una atención más ágil a las necesidades de la gente.

¿Qué se puede hacer con “Transforma Neza”? A continuación, todo lo que el usuario puede hacer: reportar baches y socavones; solicitar retiro de vehículos abandonados o bienes mostrencos; reportar fugas de agua o pedir pipas; dar seguimiento en tiempo real al estatus de su reporte; acceso a la solicitud de audiencias públicas en línea; consultar el pronóstico del clima; acceso a noticias y actividades del gobierno municipal, y acceso a trámites como pago de predial.

Cada reporte se registra con un folio único, lo que garantiza transparencia y certeza de que será atendido por el área correspondiente, ya sea Obras Públicas, ODAPAS, Movilidad o Tránsito, según sea el caso.

Por su parte, la ingeniera Miriam López Pérez, coordinadora de la Unidad de Estudio, Planeación y Control de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, explicó que “Transforma Neza” es una multiplataforma de gestión ciudadana, diseñada para que los reportes urbanos lleguen de manera directa a las áreas de atención. Es gratuita y compatible con dispositivos Android (versión 9 en adelante) y iOS (versión 12 en adelante).

En tanto, la tesorera municipal, Sonia López Herrera, subrayó que este avance permitirá que los contribuyentes ya no tengan que acudir presencialmente a realizar trámites.

Finalmente, Cerqueda Rebollo recordó que “Transforma Neza” se suma a la aplicación “Neza Segura”, enfocada en la atención de emergencias, seguridad y protección civil, reforzando así la estrategia digital del municipio.

A la presentación de la aplicación “Transforma Neza” también acudieron el director de Obras Públicas, Valentín Díaz Robles; el director de Tránsito Municipal, Néstor Alejandro Gallegos Anaya; y el director de Movilidad, Guillermo Froylán Quiroz García.