Humanismo mexicano, hilo conductor de la política exterior: De la Fuente

Ciudad de México.- Al inaugurar la 13ª Feria del Libro de Relaciones Exteriores, el titular de Relaciones Exteriores destacó que la diplomacia juega, al igual que los libros, un papel fundamental para la comunicación entre las ideas coincidentes y divergentes

Sobre el humanismo mexicano, dijo que éste prefiere el acuerdo a la imposición, como quedó de manifiesto ayer, en referencia al acuerdo alcanzado con su homólogo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, durante su visita de trabajo a nuestro país

En esta feria participan 53 expositores, entre casas editoriales, universidades, dependencias gubernamentales, centros de pensamiento, universidades y representaciones diplomáticas acreditadas en México

El canciller Juan Ramón de la Fuente exhortó a las nuevas generaciones de diplomáticas y diplomáticos del Instituto Matías Romero (IMR) a mantener al humanismo mexicano como hilo conductor de la política exterior.

Al inaugurar la 13ª Feria del Libro de Relaciones Exteriores, destacó que la diplomacia juega, al igual que los libros, un papel fundamental para la comunicación entre las ideas coincidentes y divergentes e hizo una invitación a que en esta feria de libro se delibere sin reservas.

Pidió a los jóvenes cuestionar sin reserva, con honestidad, lo que crean que es cuestionable, y propongan con audacia posibilidades innovadoras que robustezcan el quehacer diplomático de México y en otras latitudes.

Sobre el humanismo mexicano, el canciller De la Fuente dijo que éste prefiere el acuerdo a la imposición, como quedó de manifiesto ayer, en referencia al acuerdo alcanzado con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, durante su visita de trabajo a nuestro país.

“Que planteen elementos que nos permitan, en un mundo muy complejo, avanzar con los instrumentos que la diplomacia tiene pero renovados, fortalecidos, con una vocación humanista, como elemento central y fundamental y estoy cierto que iremos encontrando nuevos derroteros y nuevas posibilidades, para hacer valer, frente a los diversos temas que tenemos en la agenda internacional, las posiciones de México, de sus principios constitucionales robustecidos con una visión humanista, renovada, a la que nos ha convocado la presidenta Claudia Sheinbaum”, precisó en su mensaje.

Acompañado por el director del IMR, Juan José Bremer, el canciller destacó también que la lectura se vuelve política pública, forma criterio, orienta el debate y, como lo he dicho, fortalece al servicio exterior con ideas que van siempre orientadas a rescatar y fortalecer la dignidad de todas las personas.

También desde la lectura se contribuye a fortalecer la democracia y ayuda a la participación, cada vez más informada, de las grandes mayorías de nuestro país, precisó.

Por su parte, el titular del IMR, Juan José Bremer dijo que esta feria -que se celebra desde 2012-, presentará dos importantes publicaciones que abordan diversos temas de las relaciones internacionales, con acento especial en América Latina, por el octagésimo aniversario de la ONU y la creciente participación de los estados en temas internacionales.

Destacó que esta edición, que lleva por lema Hacia una política exterior humanista, cuenta con la participación de 53 expositores, entre casas editoriales, universidades, dependencias gubernamentales, centros de pensamiento, universidades y representaciones diplomáticas acreditadas en México.

Entre las actividades que se realizarán destaca la presentación de once nuevas publicaciones, un conversatorio sobre las plataformas digitales para difundir el legado de Matías Romero y la mesa de diálogo sobre el desarme y la participación de la diplomacia mexicana.

El acceso es gratuito y tendrá lugar a partir del día de hoy, jueves 4 de septiembre, y hasta el sábado 6, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del IMR, reafirma su compromiso de fomentar la reflexión sobre la actualidad internacional, los desafíos en el contexto global y las estrategias para afrontarlos.