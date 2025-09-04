Desmiente Osvaldo Cortés acusaciones en su contra

Toluca, Méx.- El diputado local Osvaldo Cortés Contreras (morena) negó rotundamente las acusaciones realizadas por la diputada federal Claudia Leticia Garfias Alcántara, y aseguró que es “completamente falso” que él o su equipo estuvieran involucrados en los hechos que la legisladora denunció. Rechazó cualquier implicación suya o de sus colaboradores en la presunta agresión y agregó que hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad respecto a este caso.

No obstante, expresó su disposición para colaborar con las investigaciones, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.Mencionó que tanto su chofer, como la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio se encuentran consternados por las acusaciones, las cuales, dijo, afectan su reputación y la de sus familias.

Aseguró que están trabajando con su equipo legal para presentar la denuncia correspondiente por las acusaciones que, sostuvo, carecen de fundamento.

Dijo desconocer las razones por las que la legisladora denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues los presuntos delitos son del fuero común.

Subrayó que los señalamientos parecen una estrategia para desestabilizar el proyecto político que actualmente lidera en Acolman. “Las acusaciones son infundadas. Nosotros estamos tranquilos y dispuestos a colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido”, afirmó.

El diputado añadió que su equipo y él siguen comprometidos con el bienestar de las y los mexiquenses y que este tipo de ataques solo buscan desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta la ciudadanía. “Nosotros seguiremos trabajando con transparencia, siempre respetando la ley y buscando el bienestar de nuestro pueblo”, concluyó.

Afirmó que al parecer el móvil de estos señalamientos es político.