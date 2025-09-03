Intento de asalto en la carretera México-Querétaro deja a custodio lesionado

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un intento de asalto a un vehículo de carga sobre la autopista México-Querétaro dejó como saldo a un custodio de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México lesionado por impacto de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte era escoltada por elementos de seguridad capitalinos cuando, al incorporarse al acceso de la carretera Chamapa-Lechería, fue interceptada por hombres armados que intentaron detener su marcha.

En medio del ataque, los agresores dispararon contra los oficiales, logrando herir a uno de ellos. El custodio fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde se reporta estable.

Tras la agresión, los sujetos se dieron a la fuga sin lograr consumar el robo. Elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli aseguraron la zona para levantar indicios y permitir el inicio de las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del ataque.