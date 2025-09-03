Huracán “Lorena” se intensifica y emiten alerta por lluvias e inundaciones

Ciudad de México.- El huracán Lorena se intensificaba este miércoles frente a la península de Baja California, donde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) amplió el aviso de tormenta tropical para varias zonas de la región.

El meteoro, con vientos sostenidos de 130 km/h, se ubicaba a 230 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 26 km/h. Los pronósticos señalan que continuará fortaleciéndose a lo largo del día, con lluvias intensas que podrían alcanzar hasta 38 centímetros de acumulación en algunas áreas.

Las autoridades advirtieron sobre el alto riesgo de inundaciones repentinas y deslaves, particularmente en zonas montañosas y de difícil acceso. Se pidió a los habitantes del noroeste de México y de la península mantenerse atentos a las actualizaciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Un aviso de tormenta tropical permanece activo desde Santa Fe hasta Punta Abreojos, en la costa oeste de Baja California Sur. Aunque la trayectoria de Lorena aún es incierta, los modelos más recientes prevén que se mueva en paralelo a la costa durante la noche del miércoles, acercándose a tierra el jueves por la noche o el viernes. Para ese día, se espera que el sistema se debilite a tormenta tropical.

Mientras tanto, en aguas abiertas del Pacífico, el huracán Kiko mantiene la categoría 2 con vientos de 175 km/h, desplazándose hacia el oeste a más de 2.600 kilómetros de Hilo, Hawái. El NHC indicó que no representa riesgo para zonas habitadas, aunque podría alcanzar la categoría 3 en las próximas horas.