Alcaldesa de Tenango del Aire ordena clausurar tomas de agua a 200 familias

Por: Ricardo Espejel Arellano

Tenango del Aire, Méx.- Sin importar violar las leyes estatales y el grave daño que ocasiona, la presidenta municipal Johanna Fernández de Ávila, ordenó clausurar 200 tomas de agua potable a igual número de familias.

Lo anterior como represalia a los habitantes del pueblo de Santiago Tepopula, quienes en asamblea pública rechazaron la pavimentación de una calle, que la munícipe les había ofrecido, pero a cambio tienen que pagar 3 mil pesos cada familia para que les reconocen el servicio.

Vecinos hacen un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al secretario del Agua Arnulfo Silva Adaya y al diputado local y líder del Partido Verde Ecologista en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, para que los ayuden y obliguen a la alcaldesa a que les conecte el servicio de agua potable en sus domicilios.

Mario Carrera, vecino de Santiago Tepopula, denunció que las obras de la calle Del Bosque las realiza la constructora del esposo de la alcaldesa y ex edil Roberto Ávila Ventura, por ello piden al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que realicen una investigación a fondo de estas anormalidades que comete el paraje presidencial ecologista.