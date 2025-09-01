Alcalde Fernando Flores da arranque oficial al ciclo escolar 2025-2026 en Metepec

Metepec, Méx.- El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, encabezó este lunes el arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026 en Metepec, con la visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 140 “Lázaro Cárdenas”, donde dio la bienvenida a los alumnos que regresan a las aulas tras el receso vacacional.

“Feliz regreso a clases. Inicio de mes, inicio de semana y también inicio de ciclo escolar; me dio mucho gusto acompañar a las y los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 140 Lázaro Cárdenas en este arranque de clases. En Metepec estamos trabajando por fortalecer la base de una gran sociedad, la educación”, expresó el edil durante su visita matutina.

En la ceremonia de inicio de Ciclo Escolar 2025-2026, el alcalde hizo entrega a las y los estudiantes sus libros de texto, símbolo del compromiso con la educación que abre puertas en el mundo.

En el marco del inicio de clases, Flores Fernández anunció la puesta en marcha de un operativo especial de seguridad implementado desde las 6:00 horas, con el objetivo de garantizar el bienestar de los estudiantes que acuden a los planteles educativos del municipio.

El operativo, que abarca los 346 centros escolares de Metepec, involucra a más de 270 elementos y 97 unidades de la corporación policiaca municipal, entre ellas Tránsito y Vialidad, Unidad de Análisis Táctico Operativo, K-9, Centro de Mando, Policía de Género, entre otras instancias.

“El regreso a clases debe ser seguro y ordenado. Por ello hemos desplegado un operativo integral, apoyado también por las nuevas cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos del municipio”, informó el alcalde.

Además de la presencia policial, el mandatario municipal hizo un llamado a los padres de familia a colaborar en la logística de acceso y salida de los planteles: respetar los señalamientos de tránsito, evitar dobles filas y planificar con anticipación los traslados, fueron algunas de las recomendaciones.

Finalmente, el alcalde Fernando Flores aseguró que su administración seguirá trabajando de manera coordinada con las autoridades educativas para mantener entornos escolares dignos, seguros y en constante mejora.