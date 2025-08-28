Se alista Toluca para su “Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025”

Toluca, Méx.- En la capital mexiquense se alistan para la tradicional “Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025”, que tendrá grandes sorpresas, pues a partir del 1 de octubre la tradición de Día de Muertos cobrará vida con arte, cultura y el tradicional dulce hecho en figuras.

En la conferencia “La Toluqueña”, el alcalde Ricardo Moreno Bastida hizo la presentación oficial de la imagen de esta tan esperada celebración. “Nona”, una catrina que representa a la tradición; además de que, por primera vez, los maestros alfeñiqueros serán el centro de esta fiesta, pues ellos han mantenido viva esta celebración por 56 años.

Como parte de la recuperación y ocupación de los espacios públicos, Moreno Bastida explicó que algunos de los eventos masivos se realizarán en la explanada del Mercado Juárez, donde hace mucho tiempo se hacían los bailes en la capital, con una fiesta que comenzará con el concierto de “Los Tucanes de Tijuana”.

Y señaló que cada semana se darán a conocer más sorpresas preparadas y, adelantó, este Festival llegará a las delegaciones, mercados y barrios como parte de la descentralización de la cultura, para goce y disfrute de todos.

Destacó que se están realizando trámites para que la denominación de origen del Alfeñique sea Toluca, por lo que se espera dar buenas noticias a los toluqueños en próximos días, para sumar al dinamismo económico y el impulso del turismo que trae consigo esta fiesta.

Mientras, la titular de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo de Toluca, Victoria Sánchez, señaló que esta 56 edición abre sus puertas con artistas de talla internacional y, al mismo tiempo, con un reconocimiento sincero al talento local; también habrá el Pabellón de las Naciones con países invitados; el Concurso de Máster Alfeñique; los recorridos del Panteón con una producción inigualable; el Pasaje de Muertos en el Andador Constitución, entre otras actividades.

También, se rendirá un homenaje especial a Mario Vázquez, fotógrafo toluqueño, cuya mirada sensible y única ha mostrado la ciudad desde otros ángulos en una obra que queda como legado para las nuevas generaciones; se realizará el papel picado más grande del mundo y se llevará a cabo la reinauguración del Museo de Alfeñique, como parte de la programación preparada para enriquecer al público.

Finalmente, el Gobierno municipal invita a toluqueños y visitantes a mantenerse informados de todas las actividades que habrá en la “Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025”.