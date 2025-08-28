Gobierno de San Mateo Atenco celebra decreto que protege a la Industria del Calzado

San Mateo Atenco, Méx.- La presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra celebró la expedición del Decreto del Gobierno de México, por el que se prohíbe la importación de calzado terminado al excluirlo del Programa IMMEX, ya que la medida fortalece la producción nacional y respalda directamente a la industria atenquense del calzado.

La alcaldesa expresó, a nombre de las familias productoras del municipio, su agradecimiento al Gobierno de México, a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Agencia Nacional de Aduanas de México, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), por sumar esfuerzos en favor de la legalidad y la competitividad del sector.

“Al prohibir la importación de calzado terminado, se abre una oportunidad real de fortalecer el consumo del calzado artesanal e industrial que se produce en San Mateo Atenco con el esfuerzo de más de mil 300 familias que han hecho de este oficio el orgullo y motor de nuestra economía local”, subrayó.

De manera especial, la alcaldesa reconoció el papel de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), que durante años ha acompañado y representado al gremio, impulsando medidas estratégicas que hoy cristalizan en un marco de protección más justo y competitivo para la industria mexicana.

Finalmente, reiteró que San Mateo Atenco, la Tierra del Calzado, seguirá trabajando unido en la defensa, promoción y dignificación del trabajo de miles de artesanos y productores que, con talento y compromiso, elaboran calzado de calidad para México y el mundo.