Pone en marcha DIF Toluca programa de salud orientado a la prevención de enfermedades

Toluca, Méx.- Rocío Pegueros Velázquez, Presidenta del DIF Toluca, presentó el programa municipal de salud 2025-2027, el cual pone a disposición de todas las familias toluqueñas acciones de prevención, consejos para mantener hábitos de higiene y labores que favorezcan entornos saludables en donde prevalezcan la convivencia armónica, la atención a grupos vulnerables y se dé prioridad a mujeres, niñas y personas adultas.

El programa contempla poner en el centro de la agenda pública el bienestar de los integrantes de la comunidad de Toluca, señaló Pegueros Velázquez, durante la segunda sesión del Comité Municipal de Salud, y afirmó que se impulsan acuerdos para buscar soluciones en materia de salud, por lo cual se ampliarán los cursos de capacitación para prevención de enfermedades como infecciones respiratorias agudas, obesidad, sobrepeso infantil y trastornos del estado de ánimo.

Además, se llevarán a cabo jornadas comunitarias para la detección de hipertensión, talleres de alimentación saludable en escuelas, se entregarán sobres de suero oral para niñas y niños, y en atención integral a la salud mental se darán consultas, talleres, campañas de prevención de la depresión y la ansiedad, pues “si atendemos a tiempo, cambiamos la historia de miles de personas”, añadió.

Aseguró que el DIF Toluca es un espacio cercano donde todas y todos son escuchados y acompañados, ya que desde el Gobierno municipal se demuestra cómo la unidad y la acción son prioridad para seguir transformando la vida de cada persona con dignidad y respeto.