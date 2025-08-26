Celebra Tlalnepantla fiestas patrias con carrera “Mariachi Run-Fest”

Tlalnepantla, Méx.- En conferencia de prensa amenizada por el ballet folclórico Xokpalli, el titular el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Tlalnepantla (IMCUFyDET), José Luis Sierra Torres, anunció que como parte de los festejos del mes patrio, el gobierno de Tlalnepantla organizó a la carrera “Mariachi Run-Fest” de 10 y 5 kilómetros en categoría libre, master y veteranos.

Dijo que también pueden participar personas en silla de ruedas en la categoría especial, además de niñas y niños de 3 a 12 años en la competencia infantil. El evento deportivo será amenizado por Mariachis y habrá grandes sorpresas.

Sierra Torres agradeció a los representantes de la iniciativa privada que se sumaron a esta actividad como: la Taquería la Única; Zwemmen Natación sin límite; Orto Garlo; Las Memelas de la rana; Mega Cable; y Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Estado de México.

Acompañado por Jesús Gama Zamora, integrante del tradicional Mariachi Gama 1000, el funcionario explicó que habrá modalidades de 5 y 10 kilómetros con premiaciones para los tres primeros lugares, la competencia iniciará en el Deportivo Tlalli y los corredores pueden consultar la ruta en la página oficial de Facebook del Gobierno de Tlalnepantla y del IMCUFyDET.

En su momento, la titular de la Oficina de la Presidencia Municipal, Maestra Paula Pellicer Torres, señaló que el alcalde Raciel Pérez Cruz instruyó a todas las dependencias del Ayuntamiento a que, de manera transversal, se atiendan todos los temas que conciernen al ejercicio de la función pública, la prestación de servicios y a la búsqueda del bienestar, prueba de ello es esta competencia que contará con la intervención de diversas autoridades locales.

Asimismo, citó a los griegos que durante el periodo helénico decían “Mente sana en cuerpo sano”, esto significaba construir una ciudad a partir de la conformación del bienestar integral de las personas, llenando el espíritu de aprendizaje, de conocimiento, de mecanismos de reflexión y de una constante activación física.

El costo de recuperación de esta carrera es de 490 pesos que incluye un kit con playera y calcetas alusivas al Mariachi, un morral y una medalla conmemorativa. La inscripción puede ser en línea a través de la página www.chronostart.com.mx/mariachirunfest o de manera presencial en las instalaciones de los deportivos: Tlalnepantla, Edson Álvarez, Caracoles, Cri -Cri, Tlalli, Santa Cecilia y Barrientos. También pueden acudir a las albercas Zwemmen, restaurante Las Memelas de la rana y Taquería La Única para asegurar su lugar.

La entrega de kits será el día 13 de septiembre de 9:00 a 13:00 horas en el Deportivo Tlalli; ese mismo día se llevará a cabo una carrera gratuita infantil limitada a 200 participantes menores de 12 años para que niñas y niños también participen en esta actividad.