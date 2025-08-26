Agreden a periodista Jorge Heras en Mexicali; gobernadora condena ataque y promete justicia

Mexicali, Mex.- El periodista Jorge Heras, conductor del noticiero Ciudad Capital, fue agredido la mañana de este martes por dos sujetos que lo esperaban afuera de la casa productora donde labora, en la ciudad de Mexicali.

De acuerdo con el propio comunicador, el ataque ocurrió alrededor de las 07:56 horas, cuando llegó a su centro de trabajo. Relató que dos hombres lo abordaron con el pretexto de pedirle un vaso con agua y, tras increparlo, comenzaron a golpearlo.

“Cuando volteo, ellos venían corriendo directamente hacia mí. El primer golpe me pega a un costado de la nariz, pero sentí que la intención era noquearme”, declaró Heras en un video donde se aprecia sangre en su camisa.

El periodista narró que intentó escapar, pero resbaló debido al pavimento mojado. En ese momento, los agresores comenzaron a patearlo mientras le advertían: “Para que le bajes de huevos, Heras”. Una testigo intervino y los atacantes huyeron.

Tras el hecho, el comunicador llamó al 911 y aseguró que presentará una denuncia formal, al señalar que se trató de una agresión directa relacionada con su labor periodística.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó que abrió una investigación, aunque hasta el momento no hay detenidos.

La agresión generó una amplia condena. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda calificó el ataque como “un acto cobarde” y aseguró que constituye un atentado contra la libertad de expresión.

“Nadie debe tener miedo de decir la verdad y ninguna crítica puede ni debe ser respondida con violencia. No habrá impunidad”, afirmó la mandataria en sus redes sociales.

En tanto, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, también reprobó la agresión y confió en que las autoridades realicen “una investigación a fondo”.

Compañeros de Heras, incluido el periodista Eduardo Villalugo, suspendieron la transmisión del noticiero en señal de protesta, mientras organizaciones y periodistas locales exigieron garantías de seguridad para el gremio.

El ataque ocurre en un contexto de violencia contra comunicadores en Baja California. Durante la actual administración estatal, iniciada en 2021, dos periodistas han sido asesinados en Tijuana: Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero de 2022, y Lourdes Maldonado López, el 23 de enero de 2022.