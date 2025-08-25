Feligrés sufre infarto durante la misa en catedral

Por: María Huerta

Puebla, Méx.- Durante la misa dominical, Francisco Javier Martínez Castillo lamento la ola de violencia que impera en México.

Llamó por el eterno descanso de Roberto Hernández, padre buscador asesinado en el Estado de México y de José Ramón, un militar poblano que perdió la vida en Sinaloa.

Cabe señalar que en la misa se pudo observar que personal de SUMA atendía a una persona, quien lamentablemente había sufrido un infarto.