Evitar vino en fiesta patronal de San Cristóbal bajó 65% la incidencia delictiva: Cisneros

Ecatepec, Méx.- Evitar la venta de bebidas alcohólicas en la fiesta patronal de San Cristóbal redujo en 65 por ciento la incidencia delictiva, de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, tras asegurar que los entornos donde prolifera el consumo de alcohol generan hechos violentos.

“Evitar el vino en cada una de las festividades de los pueblos nos ha generado, solamente en el periodo en el que se daba la festividad de San Cristóbal, un 65 por ciento menos de denuncias”, reiteró.

Cisneros precisó que del 12 de julio al 4 de agosto del 2024, en colonias que conforman la cabecera municipal se generaron 471 carpetas de investigación por diversos delitos; sin embargo, este año con la restricción de venta de bebidas alcohólicas en los festejos patronales, del 17 de julio al 3 de agosto, se redujo a 163 denuncias.

Fueron 308 denuncias menos, lo que equivale a bajar 65 por ciento la incidencia delictiva solo en el festejo patronal en San Cristóbal, aunque falta conocer el dato de denuncias presentadas en el resto de los pueblos en el periodo de sus festividades.

“Los contextos de alcohol generan delitos muy graves, por eso ninguna festividad tiene hoy autorizada la venta de alcohol, debemos regresar al origen de todo, con los festejos patronales con ambientes familiares”, dijo.

La alcaldesa subrayó que las y los uniformados tienen la obligación de realizar patrullajes de proximidad social en sus cuadrantes asignados, porque el reto es mejorar la percepción ciudadana sobre la policía municipal, pues son más los elementos honestos y leales, que aquellos que traicionan al pueblo.

Recordó que su gobierno da todo el respaldo a los integrantes de la corporación para dignificar la labor policial, al mejorar condiciones laborales con equipamiento nuevo, la entrega de apoyo alimentario, garantizar su seguro de vida y en breve uniformes, pero reiteró que no habrá tolerancia a las malas prácticas y a la corrupción.