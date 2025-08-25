Detienen a hombre por intento de feminicidio en Toluca; fue trasladado a Santiaguito

Toluca, Méx.- En una acción conjunta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Kevin Arturo “N”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Cuautitlán, desde donde el imputado fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para quedar a disposición de un Juez, quien definirá su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, el 16 de mayo de 2025 la víctima, una joven de 22 años, se encontraba con el ahora detenido dentro de un domicilio en la colonia Valle Verde, en Toluca. Durante una discusión, Kevin Arturo “N” presuntamente la sometió, intentó asfixiarla y la atacó con un objeto punzocortante.

La joven pidió auxilio y fue auxiliada por una persona, mientras que el probable agresor se habría autolesionado y posteriormente huyó del lugar.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación y solicitó a la Autoridad Judicial la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y ejecutada por los cuerpos de seguridad.

La FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, al detenido se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.