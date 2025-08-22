Tres personas mueren en accidente sobre la autopista Atlacomulco-Toluca

Jocotitlán, Méx.- La mañana de este viernes se registró un accidente fatal en la autopista Atlacomulco-Toluca, donde un automóvil tipo Tsuru se impactó contra un puente peatonal a la altura de las fábricas de Pasteje, en el municipio de Jocotitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, tres mujeres perdieron la vida en el lugar, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

El vehículo, de color blanco, se estrelló contra uno de los muros de la infraestructura peatonal. Tras el percance, al sitio acudieron ambulancias de Protección Civil de Jocotitlán y Atlacomulco, quienes confirmaron la muerte de las víctimas.

La zona fue resguardada por elementos de la policía municipal, la policía estatal y la Guardia Nacional, en tanto peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

El siniestro generó afectaciones viales en la autopista, por lo que usuarios en redes sociales recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados.