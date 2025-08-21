Emite el PJEdomex el Protocolo de Justicia Restaurativa en materia familiar

● Busca atender los conflictos familiares de manera humanizada, pacífica y centrada en el diálogo.

● Involucra a los interesados en atender los conflictos en el ámbito familiar.

Toluca, Méx. – Para determinar las líneas de trabajo que deben realizar las personas juzgadoras en los procesos de justicia restaurativa -en conjunto con el Centro Estatal de Mediación- en beneficio de las familias mexiquenses, el Poder Judicial del Estado de México emitió el Protocolo de Justicia Restaurativa en materia familiar.

El valor de esta directriz -aprobada por el Consejo de la Judicatura- busca atender los conflictos familiares de manera humanizada, pacífica y centrada en el diálogo, fomentando la responsabilidad, la reparación del daño y la reconstrucción de vínculos a efecto de proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso a una justicia pronta, imparcial y sensible de las necesidades de cada una de las personas involucradas, consideró el Magistrado Presidente, Fernando Díaz Juárez.

En este sentido, el Centro Estatal de Mediación, es un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura que tiene por objeto prestar los servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa, a fin de fomentar la cultura de paz y el reestablecimiento de las relaciones interpersonales y sociales.

La derivación de los asuntos del orden familiar al Centro, permitirá reducir la conflictividad y, en su caso, llegar a la formalización de un Convenio co-creado con personas facilitadoras, creando las condiciones adecuadas para su ejecución. La determinación del Consejo contribuye, también, a resolver de fondo las controversias entre las partes.

El Código establece que las partes -de común acuerdo- podrán sujetarse a un procedimiento de Justicia Restaurativa en materia familiar en el que reconozcan la existencia de un conflicto, asuman su responsabilidad y participen tanto en la reparación de los daños como en la restructuración de la dinámica familiar.