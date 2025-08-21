Destacan en foro que aún hay muchas barreras para ejercer el derecho a la lactancia materna

Toluca, Méx.- Congresistas del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) y representantes de la sociedad civil al señalar los retos que enfrentan las madres para ejercer su derecho a la lactancia materna, como falta de espacios dignos para amamantar y a una sociedad que juzga y reprime actos naturales (como alimentar en público), así como a la falta de atención del impacto emocional y mental del postparto.

Durante el Foro Estatal de Lactancia Materna, Anuar Azar, Emma Álvarez y Alexia Dávila, integrantes de la bancada del PAN, coincidieron en que la lactancia, más allá de alimentar y nutrir, genera un vínculo de amor para toda la vida entre las madres y sus hijas e hijos.

En el mismo Foro Estatal de Lactancia Materna, a iniciativa de Michel Quiroz Ayala, tercera regidora de Metepec, y de la asociación civil Tribu Hmädi, congresistas y activistas reconocieron que hay avances legislativos en la materia, pero aún prevalecen muchos retos para respaldar y difundir una práctica que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, proporciona todos los nutrientes que las y los bebés necesitan para su crecimiento y el desarrollo pleno de su sistema inmune.

El diputado, Anuar Azar resaltó la apertura de la Casa del Pueblo para albergar el foro en el que también representantes de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia compartieron sus experiencias y avances y retos en materia de lactancia materna y protección a la primera infancia, aportaciones que pueden ser consideradas para mejorar el marco normativo para la población.

En su ponencia Protección del derecho a la lactancia, la diputada Emma Álvarez lamentó que las madres se enfrenten a diferentes barreras, por lo que llamó a legislar con empatía, conciencia social y perspectiva de género.

Mientras que la parlamentaria Alexia Dávila indicó que aún existen muchos retos en la materia, como las estrategias a seguir y el acompañamiento del Estado a las madres y a niñas y niños.

Y la regidora Michel Quiroz explicó que el foro se realizó en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna —conmemorada del 1 al 7 de agosto— en sintonía con la importancia de incidir en las políticas públicas, en la asignación presupuestal y en las acciones impulsadas desde la sociedad civil, subrayando la relevancia del derecho a la lactancia y al cuidado digno.

Ahí, entregó al diputado Anuar Azar una iniciativa legislativa orientada a garantizar, visibilizar y proteger este derecho en todo el Estado de México, incluyendo la implementación de lactarios en espacios públicos.

Finalmente, Miriam Concepción Martínez Romero, presidenta de Tribu Hmädi A.C., lamentó la presión social que enfrentan las mujeres al amamantar en público, y afirmó que esta situación debe atenderse de manera conjunta entre sociedad civil, legisladoras, legisladores y servidoras públicas.

Señaló que es indispensable fortalecer los sistemas de apoyo sostenibles para las madres y reflejar ese compromiso en leyes claras, políticas públicas firmes, programas comunitarios de acompañamiento, campañas de educación y entornos laborales que respeten y promuevan este derecho.