Centro LIBRE en Villa de Allende fortalecerá la autonomía y protección de las mujeres: Gómez

Villa de Allende, Méx.. En un esfuerzo conjunto para promover la igualdad de género, fortalecer los vínculos sociales y prevenir la violencia contra las mujeres, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguró el nuevo Centro LIBRE en Villa de Allende, un espacio dedicado a impulsar la autonomía económica y social de las mujeres en la región.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, la mandataria estatal subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada para acercar programas, talleres y servicios que mejoren la calidad de vida de las mujeres. “Las invito a que nos hagamos una sola, porque lo que nos pasa a una, nos afecta a todas”, expresó Gómez Álvarez.

La gobernadora destacó que este centro también busca atender un problema fundamental: el analfabetismo entre mujeres, que limita la capacidad de muchas de ellas para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, resaltó la importancia de contar con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que ofrece servicios para aprender a leer y escribir, e incluso concluir estudios básicos como primaria y secundaria.

“Muchas mujeres no saben leer ni escribir, y por eso no pueden defenderse ni conocer sus derechos, lo que facilita que sean víctimas de abuso”, afirmó. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para apoyar a quienes necesiten educación básica, recordando una experiencia personal cuando fungió como secretaria de Educación, y promovió la alfabetización incluso entre el personal de la misma dependencia.

En su intervención, Delfina Gómez planteó tres retos para la comunidad local: primero, fomentar la solidaridad y empatía entre mujeres para que los problemas que afecta a una sean sentidos por todas; segundo, trabajar en la recuperación educativa de las mujeres que no han concluido sus estudios; y tercero, aprovechar las oportunidades que brinda el Centro LIBRE para transformar la realidad de muchas familias.

“Tenemos el compromiso de apoyar este Centro LIBRE con mucho gusto y seguir ampliando su alcance, pues ya hay otros municipios interesados en sumarse a esta iniciativa”, aseguró la gobernadora.

El Centro LIBRE se suma a la red de 37 espacios distribuidos en todo el Estado de México que tienen como misión promover la igualdad y brindar atención integral a las mujeres. En estos centros, las usuarias pueden acceder a apoyo psicológico, asesoría jurídica y capacitación para adquirir habilidades que les permitan desarrollarse de manera autónoma y segura.

Este lugar forma parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) del Gobierno de México, y en el Estado de México se ha concretado como un reflejo de la visión humanista de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. A través de las Asambleas Voces por la Igualdad y Contra las Violencias, estas instalaciones se convierten en un espacio de encuentro comunitario donde se generan propuestas y acciones concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

La apertura de este nuevo espacio en Villa de Allende representa un avance significativo en la estrategia estatal para construir entornos más seguros, equitativos y justos para todas las mujeres, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de México con la igualdad y el bienestar social.

En el evento también estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres; María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo; Raúl Armando Quintero Martínez, Coordinador General del INAFED, y Juan Carlos Santiago Pimentel, Titular de la Unidad de Operación del INEA en el Estado de México, y Cirilo Flores Velázquez, Presidente Municipal de Villa de Allende.